Ciclismo. Ciclistica Arma Taggia, i Giovanissimi alla riscossa

Penultima domenica sportiva per i Giovanissimi della Ciclistica Arma Taggia, impegnati in quel di Imperia nella Gara ciclistica organizzata dall'UC Caramagna.

Percorso ad anello da percorrere su di un circuito completamente chiuso al traffico nella zona dei Piani di Imperia, da ripetere più volte a seconda della categoria di appartenenza. Impegnativo per tutti gli atleti, con un lungo rettilineo in falsopiano dove necessario era il rilancio al giro di boa.

Grande soddisfazione in casa Ciclistica Arma Taggia per gli ottimi piazzamenti ottenuti con Paolo Cattaneo (Cat. G4 maschile) che chiude a ridosso dei primi atleti, inseguendoli in solitaria non mollando mai il suo sorriso.

Per la categoria G5 maschile, combattuta sin dal primo giro con gli atleti della Ciclistica Arma Taggia impegnati in continui rilanci ad un ritmo forsennato. Buonissimi piazzamenti con il 3° posto per Leonardo Mancardi ed il 5° posto per Daniele Muratore giocata per entrambi in una volata da brivido contro gli avversari.

Nella categoria G6 maschile uno strepitoso Lorenzo Basso, non ha mai smesso di crederci e rimanendo incollato con determinazione al gruppo di testa con il suo forte compagno di squadra Matteo Di Noia (4° posto), riesce a portarsi a casa un fantastico 5° posto.

Prossimo appuntamento domenica 15 Settembre, a Santo Stefano al Mare, per la conclusione del Giro della Provincia su Strada Giovanissimi con l'ultima prova di Campionato.