Calcio, Coppa Liguria Seconda Categoria. Virtus Sanremo alla prova San Filippo Neri. Moroni: "Mi aspetto un avversario grintoso, ma siamo in crescita"

COPPA LIGURIA SECONDA CATEGORIA: ASPETTANDO... VIRTUS SANREMO-SAN FILIPPO NERI

La Virtus Sanremo torna in campo nella Coppa Liguria Seconda Categoria. Domani pomeriggio (calcio d'inizio ore 16.00) i biancoazzurri ospiteranno un San Filippo Neri che deve cancellare il brutto 0-3 dell'esordio.

Alla vigilia della prima sfida interna ufficiale della stagione, (ma con il Borgio Verezzi i matuziani dovranno recuperare 45 minuti partendo dall'1-0 per i savonesi) mister Massimiliano Moroni è fiducioso:

"I ragazzi sono tranquilli e questa settimana hanno lavorato con lo giusto spirito. Nonostante mancheranno 4 o 5 giocatori, chi sarà in campo darà il massimo - sottolinea il mister alla vigilia - anche perché queste partite servono a trovare la condizione e ad assimilare gli schemi. Nella mia squadra gioca chi mette in pratica quanto proviamo. Ma in questa categoria a volte è difficile giocare visto che si adotta spesso lo schema su calcio lungo e squadre chiuse".

Ma che San Filippo Neri si aspetta mister Moroni: "Ci aspettiamo un San Filippo Neri grintoso con qualche elemento esperto, ma pensiamo più a noi che agli altri".

Buona notizia dall'infermeria, visto che Mattia AMbesi faràil suo debutto in maglia Virtus come annunciato dal tecnico: "Sarà sicuramente del match Mattia Ambesi, esperto centrocampista e valore aggiunto per i più giovani. Poi ci affideremo a capitan Capozucca e Saidi che è in ottima forma, ma occhio ai nostri 2002: la squadra è in crescita".