Calcio, Eccellenza. Grande attesa per il debutto in campionato dell'Imperia. Lupo alla vigilia: "La partita contro il Pietra Ligure sarà la prima di 30 finali"

ECCELLENZA: ASPETTANDO... PIETRA LIGURE-IMPERIA

L'Imperia debutterà domani pomeriggio (calcio d'inizio ore 15.00) nel campionato di Eccellenza sul campo del Pietra Ligure, un avversario temibile e ben messo in campo dal bravo Pisano.

In casa neroazzurra alla vigilia è mister Alessandro Lupo ad analizzare la situazione ad un giorno dal debutto e questo primo avversario.

Pietra Ligure-Imperia: la vigilia di mister Alessandro Lupo

Mister, partiamo dal fatto che sarà un campionato difficile e livellato. Domani ritrovi il Pietra Ligure ma in casa loro: cosa vi ha insegnato la vittoria in Coppa? "La partita con il Pietra Ligure sarà una delle nostre 30 finali, perchè saranno tutte partite difficili su qualsiasi campo. Domani cercheremo di essere pronti e sono convinto che faremo una grande partita sia a livello di atteggiamento che di prestazione, visto che le qualità ci sono".

Dove collochi la squadra di Pisano in questo campionato? "Il Pietra Ligure è una buona squadra e l'ho detto fin dalla Coppa Italia. Quella partita non ha avuto molto senso, visto che loro erano rimasti in 10 dopo una ventina di minuti. Hanno valori, è organizzata perchè messa bene in campo con un mister preparato. Oltre a quello hanno valori singoli che possono mettere in difficoltà qualsiasi squadra: dovremo stare attenti e fare la partita perfetta. Poi non so dove loro possono arrivare, io penso dove possa arrivare l'Imperia".

Sei fiducioso per l'esordio in campionato? "Sono sempre fiducioso, anche se le prime partite in campionato sono sempre un po' un'incognita. Ma per come lavorano i ragazzi, la loro disponibilità e qualità sono sicuro che faremo un'ottima partita".

Chiudiamo con un'analisi tattica: sei concentrato sul 4-2-3-1 o proverai ad azzardare ad un 4-3-3 a te più caro? "Non cambia molto da un 4-2-3-1 ad un 4-3-3. Devo solo capire le caratteristiche che in questo momento possono essere più idonee alla nostra idea: vederemo se partire così, in un altro modo o cambiare in corsa".