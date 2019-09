Calcio, Promozione. Camporosso, conto alla rovescia per la prima. Luci non crede ad un avversario in ritardo: "La Loanesi verrà a disputare una partita tosta"

PROMOZIONE: ASPETTANDO... CAMPOROSSO-LOANESI

Grande entusiasmo e voglia di fare bene. Questi sono gli aggettivi in casa Camporosso in vista del debutto nel campionato di Promozione che avverrà domani pomeriggio (calcio d'inizio ore 15.00) contro la Loanesi.

Alla vigilia del debutto dei rossoblu è mister Carmelo Luci ad analizzare il match contro la compagine savonese, sembrata un po' indietro rispetto al resto del gruppo ma non per il mister.

Camporosso-Loanesi: la vigilia di mister Carmelo Luci

Mister, finalmente arriva il debutto in campionato, cosa ti aspetti dalla tua squadra? "Non vedevamo l'ora di iniziare questo campionato di Promozione, viso che è da più di un mese che lavoriamo e ci siamo preparati al meglio per questo appuntamento. Da parte nostra ci sono tutti i presupposti per fare bene".

Vista la difficoltà in Coppa Italia credi ad una Loanesi in ritardo di condizione rispetto al resto del gruppo? "Non siamo nella posizione da poter pensare che una squadra possa aver problemi. Sono una persona che non crede a queste cose, ma penso ad una Loanesi che verrà a disputare una partita tosta, sono una società importante e sicuramente si riprenderanno da questa situazione che hanno avuto".

Farsoni ha dichiarato ieri al nostro quotidiano online che siete pronti, ma consapevoli che sarà difficile questo campionato: "Sono concentrato sulla mia squadra e consapevole che sarà un campionato difficile. Ma allo stesso tempo molto fiducioso visto che i miei ragazzi faranno di tutto per essere all'altezza di questo campionato. Voglio che si facciano un regalo e chiedo alla squadra di stupire. E' un gruppo maturo e per molti di loro sarà una grande occasione per la carriera questa stagione".

Quanto vale per voi il fattore campo? "Il fattore campo? Pretendo che in casa i miei giocatori facciano sempre delle partite importanti. Sono fiducioso e consapevole che metteranno tutto quello che hanno a disposizione della squadra: non bisogna mai accontentarsi. ma fare sempre qualcosa in più. Domani anche se avremo parecchie assenze, sono certo che chi andrà in campo farà bene".