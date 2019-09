Calcio, Promozione. Taggia, ora si fa sul serio con la super sfida ad Arenzano. Siciliano fiducioso e senza paura: "Dobbiamo temere solo noi stessi"

PROMOZIONE: ASPETTANDO... ARENZANO-TAGGIA

Il Taggia è pronto a calarsi nella parte da protagonista di questo di Promozione e domani i giallorossi (calcio d'inizio ore 15.00) saranno impegnati nella tana dell'Arenzano. Dei genovesi si parla un gran bene tanto da indicarne una delle favorite per il salto in Eccellenza.

Subito un bel banco di prova per i giallorossi, reduci dalla qualificazione ai quarti di Coppa Italia. Ma mister Simone Siciliano nell'intervista pre partita è fiducioso nei suoi ragazzi.

Arenzano-Taggia: la vigilia di mister Simone Siciliano

Mister Siciliano, domani si parte ed è subito sfida all'Arenzano: è un vantaggio incontrare subito una delle favorite in questo periodo con magari le squadre non ancora amalgamate al massimo? "Da domani si comincia a fare sul serio, ora contano solo i tre punti. L'Arenzano? Prima o poi bisogna incontrarle tutte le squadre, dobbiamo temere solo noi stessi. Al Taggia ho trovato un gruppo solido anche se nuovo, ma con voglia di lavorare e mettersi in discussione, soprattutto i più esperto. Abbiamo una grande voglia di riscattare l'anno passato".

Un Arenzano indicato tra le favorite alla vittoria finale: cosa ne pensi? "Sinceramente so poco dell'Arenzano, anche perché quest'anno hanno cambiato tanto".

Hai in mente di continuare con Gambacorta davanti punto fermo? "Punti fermi non ce ne sono, il punto fermo è la settimana. Lavoro e dedizione fanno fare a me la formazione".

In conclusione mister Siciliano ha un pensiero: "Vorrei dedicare un pensiero a Tonino, un nostro amico e dirigente Tonino: riprenditi presto, ti aspettiamo al campo".