Calcio, Promozione. Ventimiglia, subito un banco di prova importante. Luccisano non si fida del Ceriale: "Avversario tra i più importanti della categoria"

PROMOZIONE: ASPETTANDO... CERIALE-VENTIMIGLIA

Il Ventimiglia debutta in campionato domani pomeriggio su un campo difficile come quello del Ceriale (calcio d'inizio ore 15.00). I granata, retrocessi dall'Eccellenza, vogliono partire con il piede giusto ma allo stesso tempo devono tenere a bada l'entusiasmo dei biancoblu e degli ex Daddi e Dominici.

I frontalieri vogliono partire con il piede giusto questo campionato di Promozione, ma alla vigilia mister Fabio Luccisano mette in guardia i suoi ragazzi dal primo avversario.

Ceriale-Ventimiglia: la vigilia di mister Fabio Luccisano

Mister Luccisano, scatta anche per voi questo campionato di Promozione: come valuti il Ceriale? "Il Ceriale secondo me, ma non lo dico solo io, è un'ottima squadra e una delle candidate a vincere questo campionato. E' una formazione guidata dal mio amico Biolzi, allenatore importante, e nelle ultime ore di mercato hanno aggiunto anche Insolito. E' sicuramente un avvio difficile per noi, ma i ragazzi lo sanno e ci siamo preparati bene".

Dopo l'eliminazione dalla coppa la squadra potrebbe aver subìto un contraccolpo psicologico: come hai trovato i tuoi ragazzi in settimana? "La coppa è una competizione in preparazione al campionato, a livello psicologico siamo tranquilli. In settimana ci siamo allenati bene, ma siamo consapevoli di andare ad affrontare una trasferta molto difficile".

A livello tattico hai in mente di coprirti un po' di più rispetto alle uscite in coppa, o lascerai i quattro tenori in avanti? "Siamo una squadra molto sbilanciata in avanti, devo valutare le condizioni di alcuni giocatori. A noi piace giocare così, siamo una squadra giovane umili e abbiamo voglia: possiamo mettere in difficoltà qualsiasi avversario".

Come sta Davide Murabito e come sono i tempi per rivedere Andrea Giglio in campo? "Giglio mancherà ancora questa settimana per motivi lavorativi e poi sarà a pieno regime con noi. Murabito si è allenato col gruppo e quindi è disponibile".

Questa può essere la stagione dei giovani Ierace o Sparma? "Abbiamo sposato questo progetto di far giocare tanti giovani al Ventimiglia e stanno crescendo molto bene. Più che un singolo giocatore questa può essere la stagione giusta per molti nostri giovani. Sparma? E'un talento puro e gli auguro al più presto di andare nei professionisti".