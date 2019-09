Calcio, Coppa Liguria Prima Categoria. Pontelungo, tanta voglia di tris. Il Millesimo vuole continuare a stupire

In campo oggi le squadre ponentine per la Coppa Liguria Prima Categoria

Torna in campo nella giornata di oggi e in varie fasce orarie la Coppa Liguria Prima Categoria, competizione da antipasto per l'inizio del campionato programmato ad ottobre: seguite tutte le sfide delle squadre ponentine nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

GRUPPO A. In questo raggruppamento sembra lanciato verso la conquista della prima fase il Pontelungo, che contro il Don Bosco Valle Intemelia tra le mura amiche va a caccia della terza vittoria consecutiva. Nel pomeriggio il Soccer Borghetto ospita l'Area Calcio Andora, mentre chiude la terza giornata il match tra Baia Alassio e Borghetto.

GRUPPO B. In questo girone il Millesimo vuole continuare a sognare e confermarsi in vetta anche nella sfida esterna sul campo del Quiliano&Valleggia. In questa quarta giornata attenzione anche all'Altarese che ospita l'Olimpia Carcarese. Nell'anticipo di ieri colpo esterno dello Speranza Savona sul campo dell'Aurora per 1-2. Turno di riposo per il Letimbro.