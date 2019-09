Calcio, Coppa Liguria Seconda Categoria. L'Oneglia Calcio vuole sognare, Virtus Sanremo-San Filippo Neri il clou

Nella giornata di oggi grande interesse c'è per la Coppa Liguria Seconda Categoria, che fa scendere in campo per la seconda giornata le squadre ponentine: potrete seguire i loro match nel Live score su Rivierasport.it e Svsport.it

GRUPPO A. L'Oneglia Calcio, dopo l'ottimo debutto con vittoria, vuole subito bissare il successo dell'esordio in casa a Pontedassio contro il Borgio Verezzi. La Virtus Sanremo ospita il temibile San Filippo Neri.

GRUPPO B. Dopo il rinvio della scorsa settimana torna in campo il Pallare che sfida il Calizzano. A riposo il Murialdo.

GRUPPO C. Questo raggruppamento ha visto nella giornata di ieri la vittoria della Vadese per 2-0 sul Sassello, qualificando di fatto al prossimo turno i padroni di casa. A riposo è restato il Santa Cecilia.