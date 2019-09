Calcio, Eccellenza, 1a giornata. Si parte subito con il botto: spiccano Pietra Ligure-Imperia e Albenga-Campomorone Sant'Olcese

Il campionato di Eccellenza è pronto a partire e nel pomeriggio di oggi (calcio d'inizio ore 15.00) ci saranno le prime otto sfide stagionali che potrete seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it.

Spiccano subito le sfide di Imperia e Albenga, con neroazzurri e bianconeri impegnati rispettivamente sul campo del Pietra Ligure e in casa contro il Campomorone Sant'Olcese. Debutti complicati interni anche per Finale e Alassio FC che ospitano le quotate Rapallo/Rivarolese e Sestri Levante.

La prima storica in questo campionato per l'Ospedaletti sarà in casa contro la Cairese, mentre il Genova Calcio ospita l'Athletic Club Liberi in un derby genovese inedito. Il Busalla debutta sul campo del Rivasamba, mentre chiude questa prima giornata la sfida tra Angelo Baiardo e Molassana.