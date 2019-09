Calcio, Eccellenza. Imperia, mister Alessandro Lupo soddisfatto per l'esordio con vittoria: "Atteggiamento giusto. Matteo Fiani sta facendo un grande lavoro sulla preparazione atletica"

L'Imperia all'esordio in campionato supera per 3-2 il Pietra Ligure, facendo capire a tutti che i neroazzurri saranno una squadra dura da superare e che lotteranno per il salto di categoria.

Nel post partita c'è un soddisfatto mister Alessandro Lupo: "Voglio sottolineare una prestazione sia importante non solo calcistico ma anche a livello fisico. Voglio fare i complimenti al nostro preparatore atletico Matteo Fiani per il lavoro che sta svolgendo. Eravamo in condizione di affrontare una partita sotto 40 gradi e con un avversario molto forte. Dietro di me c'è un grande lavoro".

"C'è anche un po' di rammarico, perchè sul 2-1 dovevamo chiudere la partita realizzando la terza rete, ma alla fine abbiamo avuto la forza di portarla a casa. Possiamo fare meglio, ma questo è l'atteggiamento giusto".