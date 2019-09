Calcio, Eccellenza. Ospedaletti-Cairese 1-2: amara la prima orange, gioiscono i gialloblu

ECCELLENZA - 1^GIORNATA -

OSPEDALETTI-CAIRESE 1-2

Reti: 9'Galiera (O) 16'Bruzzone (C) 45'Saviozzi (C)

Ospedaletti (3-5-2): Ventrice; An. Negro, E. Ambesi, Mamone; F. Sturaro, Schillaci, Allegro, Aretuso, Latella; Espinal, Galiera. A disposizione (Frenna, Boeri, Facente, Agnese, Cambiaso, Cassini, Alasia, Foti, Messina). Allenatore: Caverzan

Cairese: Stavros, Colombo, Moretti, Prato, Rusca, Facello, De Matteis, Bruzzone, Esposito, Damonte, Saviozzi. A disposizione (Galese, Incorvaia, Rizzo, Tamburello, Moretti, Ferrero, Delfino). Allenatore: Maisano

Arbitro: Azzaro di Aosta

L'Ospedaletti cade in casa alla prima storica in Eccellenza contro la Cairese che si porta a casa la vittoria in rimonta.

Il match era partito bene per gli orange subito in rete grazie a Galiera (9'). Poco dopo esce l'esperienza gialloblu che pareggia i conti con Bruzzone (16'). Alla fine del primo tempo Saviozzi regala la vittoria ai valbormidesi (45').