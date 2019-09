Calcio, Promozione, 1a giornata. L'attesa è finita e che debutto con Arenzano-Taggia e Ceriale-Ventimiglia

Il campionato di Promozione scatta nel pomeriggio di oggi (calcio d'inizio ore 15.00), con una prima giornata tutta da vivere nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it: analizziamo il turno iniziale.

Il match clou è senza dubbio quello che si disputa in terra genovese tra due delle squadre più accreditate alla vittoria finale, dove l'Arenzano ospita il Taggia. Tutta da seguire è anche la sfida tra il rinnovato Ceriale e un Ventimiglia pronto a combattere per tornare in alto. Il Bragno debutta in campionato tra le mura amiche ospitando la Praese.

Tra le partite più interessanti di questa prima giornata attenzione al match tra Sestrese e Legino, con i verdestellati che non avranno davanti un avversario facile. Trasferta insidiosa per la Loanesi sul campo del Camporosso, mentre la Dianese&Golfo ospita il Serra Riccò. Chiudono questa giornata le sfide interne di Varazze e Veloce Savona contro Celle Ligure e Via dell'Acciaio.