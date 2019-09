PROMOZIONE - 1^GIORNATA -

CAMPOROSSO-LOANESI 4-0

Reti: 50' 53'Zito (C) 59'Calcopietro (C) 87'Cascina (C)

Grande inizio di campionato per il Camporosso, che tra le mura amiche, supera con un 4-0 netto una Loanesi ancora apparsa in ritardo e che è durata solo 45 minuti di gioco.

Nella ripresa i ragazzi di Luci vanno a segno con la doppietta di Zito, la perla di Calcopietro e il poker realizzato da Cascina.