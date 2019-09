Calcio, Promozione. Ceriale-Ventimiglia 3-3: biancoblu e granata danno spettacolo

PROMOZIONE - 1^GIORNATA -

CERIALE-VENTIMIGLIA 3-3

Reti: 10'Fantoni (C) 15'Daddi (C) 26'Ventre (V) 32' 43'Salzone (V) 63'Daddi (C, rigore)

Ceriale (4-3-3): Scola; Naoui, Fantoni, Rossi, Michero; Maxena, Bertolaso, Badoino; Dominici, Daddi, Insolito. A disposizione (Ebe, Prudente, Balbo, Bonifazio, Ancona, Gloria, Hamati, Setti, Messina). Allenatore: Biolzi

Ventimiglia (4-2-3-1): Scognamiglio; Peirano, Sammartano, Serra, Ierace; Leggio, Musumarra; A. Rea, Ventre, Salzone; Scappatura. A disposizione (Zunino, Olivieri, Sammartano, Gallo, Addiego, Serpe, Murabito). Allenatore: Luccisano

Arbitro: Crova di Chiavari

Spettacolare 3-3 tra Ceriale e Ventimiglia alla loro prima partita di campionato. Il Ceriale parte forte e trova subito un uno-due micidiale con Fantoni (10') e poco più tardi Daddi (15'), autore del calssico gol dell'ex. Il Ventimiglia reagisce alla grande e ribalta tutto con Ventre (26') e la doppietta di Salzone.

Nella ripresa i biancoblu premono e trovano il definitivo pareggio con il rigore di Daddi.