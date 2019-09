Calcio, Promozione. Taggia spettacolare e da copertina, ma mister Siciliano non è sorpreso: "Mi aspettavo di fare una grande partita"

Un inizio con il botto. Il Taggia supera in trasferta per 4-1 l'Arenzano in una delle partite principali di questo campionato di Promozione.

Ma di questa netta vittoria non è sorpreso nel post partita mister Simone Siciliano: "Mi aspettavo di fare una gran partita - sottolinea il tecnico - e siamo stati bravi a non perdere campo quando siamo stai in inferiorità numerica.

Il gruppo indipendentemente da come fosse andata la partita c è, lo vedo durante la settimana. Quello che ho detto negli spogliatoi a fine partita? Di divertirsi".