Calcio, Serie D, 3a giornata. Sanremese nella tana della Lavagnese: al 'Riboli' è caccia alla prima vittoria in campionato (ore 15.00)

La Sanremese non può sbagliare e oggi pomeriggio (calcio d'inizio ore 15.00) sul campo della Lavagnese, va a caccia della prima vittoria in campionato, dopo il pareggio con la Caronnese e la sfortunata sconfitta subìta contro la Fezzanese.

C'è grande voglia di vittoria nel gruppo biancoazzurro, ma soprattutto dare una risposta dopo aver passato una settimana non semplice con decisioni del Giudice Sportivo apparse esagerate. I bianconeri di casa, squadra molto giovane, dopo 180 minuti di gioco hanno totalizzato un solo punto, frutto del pareggio sul campo del Casale dopo lo stop all'esordio con il Ghivizzano e son ancora a secco di reti.

Per la delicata sfida del 'Riboli' mister Ascoli (oggi squalificato, in panchina ci sarà il suo vice Correale) potrebbe confermare nel suo 4-3-1-2 questo undici: Caruso in porta; Bellanca, Gagliardini, Manes, Pici in difesa; Demontis, Taddei, Likaxhiu a centrocampo; Spinosa a sostegno delle punte Colombi e Lo Bosco.