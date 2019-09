Calcio, Serie D. Sanremese, amarezza per l'1-1 beffa di Lavagna. Scalzi: "Non ci gira niente per il verso giusto. C'è da lavorare" (VIDEO)

Amarezza e beffa per la Sanremese che dopo aver dominato la Lavagnese, si deve accontentare di un solo punto e rimandare ancora la prima vittoria in campionato.

A realizzare la rete per i biancoazzurri è stato Filippo Scalzi su rigore, marcatura che non è bastata per portare via l'intera posta in palio. Nel post partita e nell'intervista postata sulla Pagina Facebook del club, il 27 matuziano esprime tutta la sua delusione: "E' un periodo che non ci gira niente per il verso giusto, dobbiamo lavorare".