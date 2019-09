Freccette: il tedesco Thomas Hohenester si aggiudica il Primo Memorial Wolff

Parla tedesco il 1° Memorial Wolff disputato al Green Planet di Imperia, la vittoria dopo una finale tiratissima giocata contro Antonio Diperna (Totino) è andata a Thomas Hohenester.



Una serata particolare fortemente voluta da Tamara Wolff per ricordare il proprio papà mancato nei mesi scorsi, e sono stati tanti gli amici che hanno risposto all’appello onorando il torneo che diventerà un appuntamento fisso del calendario regionale.

Al termine della fase a gironi si passa ai quarti, Luca Di Bella supera Samuele La Cava, Antonio Diperna supera Giuseppe Parella, Bal Fatih ha la meglio su Nicholas Palma e infine sfida in famigli a tra Nikolas e Thomas Hohenester dove Thomas ha la meglio.

Nelle semifinali Diperna supera Di Bella e Hohenester prevale su Fatih. In finale parte forte Honester che si porta sul due a zero, ma subisce il ritorno dell’avversario che recupera e si porta sul pareggio costringendolo al decider. Leg decisivo a favore di Thomas Hohenester che scrive cosi per primo il suo nome nell’albo d’oro.