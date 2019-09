Calcio, Promozione. Dianese&Golfo, il rammarico di mister Colavito per la sconfitta all'esordio: "Negativo solo il risultato, dobbiamo avere pazienza"

La Dianese&Golfo scivola nell'esordio stagionale contro il Serra Riccò e comincia in maniera negativa la sua seconda avventura in Promozione.

"Negativo solo il risultato". La sfida contro i genovesi si era messa bene, visto il vantaggio del primo tempo, ma i giovani giallorossoblu si sono dovuti arrendere alla doppietta firmata da Lobascio. Il tecnico Nicola Colavito non butta via la prestazione dei suoi ragazzi: "Di negativo nella partita contro il Serra Riccò c'è solo il risultato - ha dichiarato il mister giallorossoblu - visto che la prestazione c'è stata e la squadra si è ben comportata. Ho una rosa giovane e bisogna avere pazienza".

Colavito non nega che c'è del rammarico per questa sconfitta: "Sicuramente abbiamo del rammarico, perchè è stata una partita dove si poteva fare un risultato positivo. Questo non è avvenuto per aver commesso due errori determinanti".

Il tecnico chiede tempo visto la giovane rosa: "Mehmetaj e Tahiri? Abbiamo in rosa giovani interessanti con valori importanti e che hanno bisogno di minutaggio per acquisire esperienza. Siamo in una fase che dobbiamo aspettarlo senza dimenticare che siamo una squadra di età media sui 22 anni. Sono molto contento di questa squadra, di come si applica e di come sta crescendo: abbiamo solo bisogno di tempo".