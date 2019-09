Calcio, Promozione. Taggia, Armando Miceli bagna il debutto con rete: "Consapevoli delle nostre forze. Voglio dare tutto per la squadra"

Il Taggia debutta alla grande nel campionato di Promozione e con un roboante 4-1 sbanca il campo dell'Arenzano.

Miceli show. Subito a segno con la maglia giallorossa Armando Miceli che vuole confermarsi dopo la grande stagione scorsa all'Ospedaletti: a Rivierasport.it ha espernato le sue prime sensazioni.

Armando, è stato un grande inizio di campionato: ve lo aspettavate? "E' da quando abbiamo iniziato ad allenarci che ci siamo preparati per il campionato, ma giocare con questo caldo non è stato facile, contando che siamo rimasti in dieci dopo 30 minuti. Siamo consapevoli delle nostre potenzialità, anche se ci sarà tanto da lavorare perché non abbiamo fatto nulla".

Hai segnato al debutto come l'anno scorso: può essere un altro anno importante per te? "L'anno scorso è stata una stagione importante e ripetersi non è mai facile. Lo spero, ma l'unica cosa che vorrei è riuscire a dare tutto per la squadra con o senza goal".

Dove potete arrivare secondo te? "Dove possiamo arrivare è ancora troppo presto per dirlo. Abbiamo fatto solo la prima partita e come ho già detto c'è da lavorare e sudare. Questa vittoria la dedichiamo a Tonino, un nostro dirigente che in settimana non è stato bene e gli facciamo un groppo in bocca al lupo".