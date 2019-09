Volley femminile. Coppa Liguria: super Maurina Strescino Imperia! E' suo il primo concentramento con NLP Sanremo e NSC Imperia

Grande esordio stagionale in Coppa Liguria per la Maurina Strescino Imperia

Esordio positivo in Coppa Liguria per le maurine. Inserita nel Girone C, le biancoazzurre hanno chiuso il proprio concentramento in testa frutto delle vittorie grazie ad un doppio 2-1. La Maurina Strescino Imperia ha superato prima la NLP Sanremo (formazione di serie C) e nel primo dei derby con la NSC Imperia.

Nel prossimo concentramento, la Maurina Strescino sarà inserita nel Girone F, dove incontrerà il VT Finale (2a classificata nel Girone A) e l'Albisola Pallavolo (3a classificata Girone B).

COPPA LIGURIA FEMMINILE - GRUPPO C -

NLP Sanremo-Maurina Strescino Imperia 1-2 (21/25; 24/26; 25/10)

NSC Imperia-NLP Sanremo 1-2 (25/27; 25/18; 17/25)

Maurina Strescino Imperia-NSC Imperia 2-1 (25/13; 17/25; 25/17)

LA CLASSIFICA

4 Maurina Strescino Imperia

3 NLP Sanremo

2 NSC Imperia