Baseball: vittoria a Novara e Serie B ormai ad un passo per il Sanremo, sabato il match decisivo (Foto)

Risultato entusiasmante per il Sanremo Baseball che due giorni fa ha visto la prima squadra giocare la partita per i play-off di categoria a Porta Mortara (Novara).

La squadra sanremese ha vinto la prima partita delle 3 programmate per poter accedere alla serie ‘B’. L’incontro è stato molto combattuto tant’è che fino al sesto inning le due compagini erano sulla parità del 5-5 dopo essersi alternate al comando nei precedenti. La squadra, che ha vinto 10 partite su 12 nel campionato, è riuscita nel corso del 7° inning a realizzare 4 punti che le hanno consentito un minimo di apparente tranquillità e di mettere una seria ipoteca sull'accesso alla serie cadetta. Molto soddisfatto coach Paternò che ha visto la sua squadra migliorare nettamente durante il campionato e questo a discapito di tutti i detrattori che la vedevano poco determinata e poco coesa.

Paternò è riuscito a far crescere il seme della combattività e la dimostrazione è stata evidente nelle ultime partite dove, anche in momenti di punteggio negativo, i suoi ragazzi hanno saputo reagire e agguantare la vittoria. Lo schieramento in fase di difesa era quello classico con l’inserimento del rientrante Castagno Andrea nel ruolo di esterno centro; ma è in fase di attacco che il consueto “line up” ha dato il meglio di sé; tutti hanno contribuito a portare a casa i punti per vincere, ben aiutati da Castagno il quale, dopo Campo S. , De Fazio A. e Nunez Anderson, con le sue battute vanificava le basi intenzionali date a quest’ultimo per cercare di mantenere il vantaggio temporaneamente acquisito; seguivano nell’ordine Campo M., Moussa A., Stabile N., Angeloni C. e Arieta N. Non dimentichiamolo, ma Anderson è quello che ha realizzato più ‘fuori campo’nel nostro campionato.

“Sono orgoglioso dell’attaccamento e della forza dimostrata dai ragazzi - dice Paternò - ed in questo incontro è emersa la consapevolezza dei nostri mezzi; io sono convinto che domenica prossima daranno nuovamente il massimo per cercare di vincere subito la prima partita e guadagnare così l’accesso in Serie B”. L’incontro verrà disputato alle ore 11 e l’eventuale secondo alle 15 sul diamante di Pian di Poma.

E’ invece finito in parità (una vittoria ed una sconfitta) l’impegno degli Under 15 di coach Cuneo che hanno partecipato a Cairo Montenotte al primo concentramento per la ‘Coppa Piemonte’.