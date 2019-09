Atletica. AS Foce Sanremo, buoni i risultati ai Campionati Liguri di Boissano: Alessia Laura e Gabriele Avagnina spiccano

A Boissano si sono svolti i Campionati Liguri di atletica per le categorie Cadetti e Cadette, dove tra i protagonisti c'erano anche i tesserati AS Foce Sanremo.

Alessia Laura show. Nei 300 metri cadette Alessia Laura ha vinto grazie ad una prova da incorniciare, grazie a grande grinta e determinazione. L'atleta si è confermata anche negli 80 metri con il cronometro fermato sul tempo di 10.92

Il talento di Avagnina. Nel salto in alto cadetti altra grande prova di Gabriele Avagnina. Dopo una settimana di preparazione, il talento sanremese si è imposto saltando l'asticella alla misura di 1.71 metri. Per il giovanissimo Avagnina è il nuovo primato personale, Buona anche la misura di 5.11 metri realizzato nel salto in lungo, che gli ha garantito il secondo posto finale. Nel lancio del martello Igor Perilli ha realizzato un ottimo quarto posto, in una disciplina non semplice. Il ragazzo è seguito dal tecnico Flavio Magurno.

Gli altri risultati. Tra i vincitori di giornata, in casa sanremese si aggiunge la velocista Nicole Crescente negli 80 metri, ma brava ad ottenere il terzo posto nel salto in lungo. Seconda piazza nei 100 metri ostacoli con primato personale per Antonio Genova che chiude il 3':03"97. Alessio Milo negli 80 metri realizza il primato personale in 10"38. Tra gli Allievi sul podio ecco Davide Ebrille (3° nei 100 metri con 11"49 di personale e 3° nei 200 metri con 23"50). A podio anche Raffaello Rizzolio nel lancio del martello e nel getto del peso (9.52 metri). Tra i velocisti, nei 100 metri, buone le prestazioni anche per Andrea Zunino, Luca Preatto e Ivan Allocca.