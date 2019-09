La Dianese&Golfo Allievi Under 17 viene superata in casa dalla Praese. I genovesi, nel match del Girone 3 di qualificazione Interprovinciale, superano i giallorossoblu di mister Bogliolo per 0-2. Gli allievi 2004 di mister Decesari hanno vinto controil Pietra Ligure per 4-3.

Riviviamo tutte le emozioni della sfida del 'Marengo' negli highlights del match realizzati da Massimo Speedy Vaccarezza.