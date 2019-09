In casa Loanesi tanta amarezza dopo l'esordio in campionato perso sul campo del Camporosso per 4-0.

La compagine rossoblu, apparsa in ritardo rispetto ai padroni di casa, dura un tempo e poi cede alle avanzate avversarie. Ai microfoni del nostro Eugenio Conte tutta la delusione esternata dal tecnico savonese Rivituso.