Calcio, Promozione. Ventimiglia, tutta la classe di Michael Ventre a disposizione: "Mi sento di poter dare molto"

Il Ventimiglia torna da Ceriale con tanto rammarico ma molte consapevolezze nelle proprie forze, per realizzare un campionato di Promozione importante.

Classe, forza, qualità: ecco Michael Ventre. Tra i protagonisti di questo primo scorcio di stagione il ritrovato Michael Ventre, che con la maglia granata sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori. Il numero 10 è andato subito a segno in campionato, dando il via alla rimonta sui biancoblu savonesi.

Michael, torniamo alla prima di campionato pareggiata per 3-3 sul campo del Ceriale: quanto siete rammaricati per questo 3-3? "Rammaricati lo siamo molto, perché era una partita che si poteva vincere. Alla fine si è pareggiato per i due rigori dati".

Sei subito andato a segno come in coppa: quanto ti senti di dare in questo campionato a questo gruppo? "Mi sento di poter dare molto e voglio farlo perché siamo un bel gruppo. Sappiamo che possiamo toglierci delle soddisfazioni tutti insieme".

Domenica col Bragno è già uno scontro importante? "Per noi ogni domenica è uno scontro importante, dobbiamo sempre dare il massimo".