Calcio, Seconda Categoria. Atletico Argentina, colpo a centrocampo: ecco Daniele Lanteri

L'Atletico Argentina, in attesa di capire il proprio girone di Seconda Categoria, ottiene un grande colpo per il centrocampo.

Alla corte di mister Maiano ecco il mediano Daniele Lanteri, nella scorsa stagione in forza alla Sanstevese. La compagine rossonera disputerà un test amichevole in settimana contro il Don Bosco Valle Intemelia per valutare le condizioni della rosa.

E' scattata la preparazione della squadra Juniores affidata a Paolo Germano. La giovane compagine affronterà dal prossimo 28 settembre il campionato regionale di 2° Livello.