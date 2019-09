Calcio, Serie D. Sanremese, il calendario mette di fronte tre partite in una settimana

L'inizio campionato della Sanremese è in salita. I biancoazzurri macinano un gran bel gioco, ma non riescono a concretizzare il risultato pieno. Nelle trasferte sui campi di Caronnese e Lavagnese i matuziani sono stati agguantati nel finale e se fossero riusciti a resistere avrebbero una classifica importante.

Ripartenza. La Sanremese deve ripartire dal gioco ad ampie quantità prodotto nei primi 270 minuti di gioco. L'idea è che la squadra biancoazzurra sta carburando e con una vittoria potrà lanciarsi in una striscia da scalata, calcolando che a punteggio pieno ci sono Fezzanese e Ghivizzano, due squadre non date alla vigilia come protagoniste per la lotta alla promozione.

Calendario. In casa Sanremese si guarda alla prossima settimana, visto che i matuziani dovranno scendere in campo tre volte nel giro di sette giorni. Il mini trittico comincia domenica pomeriggio, quando in uno stadio 'Comunale' deserto (salvo clamorosi colpi di scena) i ragazzi di mister Ascoli ospiteranno il temibile Vado degli ex Castaldo e Gagliardi. Mercoledì 25 settembre sarà match di Coppa Italia Serie D sempre in casa e nel sentito derby con il Savona. Chiuderà questo ciclo la trasferta sul campo della Lucchese.