Volley. Bordivolley, al via la nuova stagione: doppia squadra in Prima Divisione

Scattata la stagione del Bordivolley. Quest'anno la società biancoazzurra confermerà i propri impegni sia nel settore maschile che in quello femminile partecipando ai campionati giovanili.

"Sia i ragazzi che le ragazze parteciperanno ai campionato di Prima Divisione - dichiarano dal sodalizio bordigotto - e in più, dopo il diritto acquisito lo scorso anno con la promozione, le stesse ragazze di Bordighera parteciperanno anche al campionato di Seconda Divisione con le giovani promesse che avranno modo di esprimersi anche nella Terza Divisione femminile.

Con tanti impegni risulta particolarmente importante il supporto delle strutture sportive che al momento sono sicuramente contese dalle varie società cittadine. Noi della pallavolo abbiamo rimesso a disposizione due giorni il palazzetto, affinché anche altre discipline possano essere svolte all'interno del Pala Biancheri.

Con questo ovviamente si è cercato di venire incontro alle esigenze altrui - continuano dal club bordigotto - ma purtroppo non si è potuto risolvere completamente il problema, visto e considerato che i numerosi iscritti alla società del Bordivolley. Abbiamo bisogno di spazi adeguati, anche per le competizioni di richiamo regionale. A tal proposito purtroppo la palestra del Montale, che è stata prevista solo in parte in uso per gli allenamenti, risulta ancora non affidata al sodalizio bordigotto".