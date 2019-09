Calcio, Eccellenza. Imperia, si vede la mano di mister Lupo: ecco come una città è tornata a sognare

L'Imperia ha esordito nel campionato di Eccellenza con una vittoria tanto sofferta quanto importante contro il Pietra Ligure. Un successo che vale doppio ed arrivato contro una formazione rodata come quella di Pisano.

Investimenti importanti. In estate la società neroazzurra, anche grazie all'entrata di Minasso nel club, ha realizzato investimenti importanti portando alla corte del nuovo allenatore Lupo (tecnico dalle grandi abilità) giocatori del calibro di Capra, Sassari, Sancinito, Virga e Boggian solo per citarne alcuni, grazie al grande lavoro fatto sul mercato da Bencardino e Chiarlone. Soprattutto l'attaccante ex Finale e Vado è il più decisivo, andando a segno in tutte e quattro le prime gare ufficiali dei neroazzurri tra coppa italia e campionato.

Sogno neroazzurro. A sognare è tornata una città intera che ormai da anni non assapora il calcio che conta della Serie D. L'obiettivo stagionale è quello di tornare nel massimo campionato dilettantistico nazionale e la strada sembra essere quella giusta. Lupo dovrà rodare i meccanismi difensivi ma l'impronta del tecnico si vede già, come quella del lavoro di un Matteo Fiani che si sta dimostrando un grande preparatore atletico.

Prossime tappe. I prossimi 180 minuti di gioco, quelli che chiudono il mese di settembre, vedranno i neroazzurri impegnati in casa contro il Finale (domenica pomeriggio) e in trasferta sul campo dell'Albenga, in uno di quei match chiavi per la lotta al salto di categoria. L'Imperia c'è ed è pronta a battersi con chiunque.