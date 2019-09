Calcio, Promozione. Camporosso, Zito non perdona all'esordio: "Ci eravamo preparati per questa partenza. Vorrei arrivare in doppia cifra"

Il Camporosso parte con il piede giusto nel campionato di Promozione e con un rotondo 4-0 supera la Loanesi.

"Loanesi in difficoltà? Le partita non sono mai vinte in partenza". Avvio da sogno per i rossoblu e per l'attaccante Francesco 'Ciccio' Zito, subito a bersaglio anche nella nuova categoria: "Ci eravamo preparati per avere una partenza di questo tipo - sottolinea l'attaccante rossoblu - ora dobbiamo continuare così. E' vero che la Loanesi ha avuto varie difficoltà, ma le partite non sono mai vinte in partenza. Valuto molto positivamente la prestazione della squadra.

"Obiettivo doppia cifra". Zito fissa il suo obiettivo personale: "Il mio obiettivo è fare il meglio possibile per la squadra. Mi piacerebbe arrivare in doppia cifra anche in Promozione".

"Dedicato al DS Aimone e sua moglie Tamara". L'attaccante ha una dedica speciale: "Vorrei dedicare il gol al mio responsabile che mi permette di andare a giocare, ma sopratutto il gol e la vittoria al nostro DS Amone, a sua moglie tamara e a tutta la sua famiglia per il grave lutto che li ha colpiti".