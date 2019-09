Calcio, Promozione. Dianese&Golfo, Mattia Castelein fiducioso per la stagione in giallorossoblu: "Il mio obiettivo è quello di dare un grande contributo a questa squadra"

Esordio amaro in Promozione per la Dianese&Golfo, che tra le mura amiche si è dovuta arrendere al Serra Riccò.

Tra i nuovi volti in casa giallorossoblu ecco quello del difensore Mattia Castelein, arrivato in prestito dalla Sanremese la scorsa estate: "Siamo rammaricati ma allo stesso tempo arrabbiati. Non era di certo l'inizio di stagione che volevamo, questa settimana lavoreremo duro per arrivare pronti alla trasferta di Celle Ligure. Dobbiamo avere la voglia di vincere,di lottare,quella che ci è mancata domenica".

Castelein,classe 2000, è pronto per una stagione importante: "Sono felice di essere tornato a giocare a Diano Marina, la mia prima squadra. Il mio obbiettivo è quello di dare un bel contributo alla squadra e di giocare il più possibile. Siamo un bellissimo gruppo, Fabio Laera mi aiuta tanto nei movimenti. Vogliamo fare una bella stagione".