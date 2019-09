Calcio, Serie D. Sanremese, giornata importante quella di venerdì: la Corte d'Appello Federale esaminerà il ricorso presentato dalla società

La Sanremese ha ripreso gli allenamenti in vista del match contro il Vado (foto Sanremese Calcio)

La Corte d'Appello Federale esaminerà il ricorso presentato avverso le sanzioni inflitte in seguito all'incontro con la Fezzanese (ammenda di 2500 euro ed una gara a porte chiuse, inibizione fino al 2 ottobre 2019 a Glauco Ferrara) nella riunione di venerdì 20 settembre 2019, presso la Sede Federale in via Campania, 47 a Roma. L'inizio della discussione è fissato alle ore 14.30.

La giornata di martedì. Intanto a Sanremese si è ritrovata ieri pomeriggio al 'Comunale'. Prima di scendere in campo, la squadra si è fermata in sala video per analizzare con mister Nicola Ascoli il filmato della partita di domenica con i bianconeri. Successivamente si è tenuta una seduta di scarico. L'allenamento si è concluso con una partitella giocata ad alta intensità su campo ridotto.

Ha lavorato a parte Calderone, mentre Maggi, che lamenta una infiammazione alla regione pubica, dovrà stare ancora a riposo questa settimana. Il giovane terzino prosegue le terapie e la sua situazione resta monitorata dallo staff medico.

Questo il programma della settimana:

Mercoledì 18 settembre: doppia (mattina Comunale, pomeriggio Taggia)

Giovedì 19 settembre: pomeriggio amichevole in famiglia al Comunale

Venerdì 20 settembre: pomeriggio Taggia

Sabato 21 settembre: mattina rifinitura al Comunale

Domenica 22 settembre: Sanremese – Vado al Comunale, ore 15