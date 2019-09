Calcio, Seconda Categoria: finalmente sono stati ufficializzati i gironi A e B

Il comunicato federale:

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 – FORMAZIONE GIRONI CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONI “A”, “B”, “F”

Facendo seguito a quanto pubblicato in precedenza e ribadendo che, relativamente ai Gironi “A” (Imperia), “B” (Savona) ed “F” (La Spezia), del Campionato di Seconda Categoria il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, stante l’inizio dei campionati previsto nel fine settimana del 19/20 ottobre prossimo, si riserva di valutare ulteriormente la possibilità di incrementare il numero delle partecipanti al Campionato stante il prossimo perfezionamento di alcune pratiche in via di definizione; si pubblica pertanto la composizione, alla data odierna, dei gironi in epigrafe.

GIRONE “A” (D.P. Imperia): ACADEMY ALBISSOLA, ATLETICO ARGENTINA, BORGIO VEREZZI, CARLIN'S BOYS B, CERVO, ONEGLIA CALCIO, RIVA LIGURE, SAN BARTOLOMEO CERVO, SAN FILIPPO NERI ALBENGA, VILLANOVESE, VIRTUS SANREMO

GIRONE “B” (D.P. Savona): CALIZZANO, DEGO, MALLARE, MURIALDO, NOLESE, PALALRE, PLODIO, PRIAMAR, ROCCHETTESE, SANTA CECILIA, SASSELLO, VADESE.