Calcio. Ospedaletti, new entry in casa orange: Cesare Chiozzone sarà il fisioterapista di Prima Squadra e settore giovanile

Lo staff dell'Ospedaletti continua a crescere e si arricchisce di una figura dall'alto profilo professionale che andrà ad arricchire sia la prima squadra che il settore giovanile orange.

Cesare Chiozzone è il nuovo fisioterapista dell’Ospedaletti e si occuperà di tutte le squadre impegnate nei vari campionati, dai più piccoli fino alla prima squadra.

Diplomato all'Istituto Superiore di Educazione Fisica di Milano, Chiozzone ha ricoperto il ruolo di fisioterapiste in molte società di calcio della nostra regione, dal Genoa alla Sanremese passando per Savona, Imperia, Argentina, Taggia e Alassio.

Svolge la professione a Sanremo in via Roma 2014 all’interno di uno studio dotato di tutti gli elettromedicali più importanti in campo fisioterapico. Nel corso della sua carriera si è specializzato in fisioterapia sportiva e riabilitazioni.

L'ingresso di Cesare Chiozzone nello staff orange non solo va a dotare la prima squadra di un supporto professionale serio e affidabile, ma amplia ancor di più l’offerta di un settore giovanile in costante crescita anche nella ‘rosa’ di chi cura i ragazzi al di fuori del rettangolo di gioco.