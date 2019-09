Calcio, Seconda Categoria. Virtus Sanremo, il Team Manager Stefano Covatta analizza il Girone A: "Vogliamo essere protagonisti. Il raggruppamento a 11? L'unica nota stonata"

In casa Virtus Sanremo c'è grande fiducia in vista della stagione in Seconda Categoria che sta per scattare dopo le prime partite ufficiali di Coppa Liguria.

A commentare in casa biancoazzurra il Girone A è il Team Manager Stefano Covatta: "E' un bel girone, sostanzialmente equilibrato con quattro favorite per il titolo: Atletico Argentina, Oneglia Calcio, San Filippo Neri e noi che vogliamo essere della partita a condizione di poter contare su tutti gli effettivi, senza infortuni e lunghe squalifiche come l'anno scorso.

Sicuramente qualche squadra che non ho menzionato si rivelerà la sorpresa del torneo. Interessante sarà la trasferta in quel di Albissola, seppur lunga e onerosa, così come il poter affrontare la squadra B di una compagine dai recenti importanti trascorsi. Unico neo personalmente riscontrato è al solito il numero di 11 squadre, che obbliga una squadra ad osservare un turno di riposo spezzando il ritmo partita".