Tennis. Scatta la Laver Cup 2019 di Fabio Fognini: è sfida all'americano Sock

Fabio Fognini in allenamento: la racchetta armese impegnato nella Laver Cup 2019

Scatta nella giornata di oggi la Laver Cup 2019 per Fabio Fognini, con il tennista armese che andrà a sfidare (orario stimato per le 14.30) l'americano Sock.

Una grande occasione per la racchetta di Arma di Taggia che farà parte, in questo ambizioso fine settimana a Ginevra, del Team Europa. In questa squadra spiccano fra i tanti anche i campioni Federer e Nadal.

Nella giornata d'esordio la squadra allenata dall'icona svedese Borg, sfiderà il Team World anche con l'austriaco Thiem e il greco Tsitsipas rispettivamente contro il canadese Shapovalov e l'americano Fritz.

LAVER CUP 2019: LA PRIMA GIORNATA

Fognini (Team Europa) - Sock (Team World)

Thiem (Team Europe) - Shapovalov (Team World)

Tsitsipas (Team Europa) - Fritz (Team World)