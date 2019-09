Calcio giovanile. Juniores d'Eccellenza: Imperia a caccia del bis, occasione Albenga

Il campionato Juniores d'Eccellenza mette in campo le squadre, a varie fasce d'orario nel pomeriggio di oggi, per una seconda giornata ricca di interesse.

La giornata parte nel primo pomeriggio (ore 14.00), quando andrà in scena il match tra Campomorone Sant'Olcese e Sestrese. L'Imperia va a caccia della seconda vittoria consecutiva e a Pontedassio (ore 16.30) ospita la Genova Calcio. L'Albenga debutta in casa contro il Varazze, così come Finale e Pietra Ligure che ospitano Arenzano e Vallescrivia (tutte e tre le sfide alle ore 16.00)

Il Ceriale ospita la Cairese (ore 16.00), mentre chiude questo turno il derby genovese tra Molassana e Serra Riccò (ore 18.15).