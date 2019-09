Calcio. Nasce la F.C.D. Santo Stefano: ecco la nuova società con a capo l'imprenditore Amelio Ginatta

A Santo Stefano rinasce il calcio. E' ufficialmente nata la nuova società, la F.C.D. Santo Stefano, con a capo l'imprenditore e titolare della 'Marmoonline' Amelio Ginatta e alcuni imprenditori della zona come collaboratori.

"L'idea è riportare i ragazzi del paese e i cittadini ad innamorarsi della squadra locale, come succedeva qualche stagione fa.

I tempi per partecipare in maniera seria e competitiva al campionato di Seconda Categoria già da quest'anno, secondo il nostro punto di vista non ci sono, e siccome vogliamo fare le cose fatte bene e con calma quest'anno ci iscriveremo e inizieremo con il campionato di calcio a 5.

Inizieremo a lavorare e a pianificare già da subito la prossima stagione, dove sarà fondamentale avere le strutture a disposizione e un settore giovanile organizzato al meglio" dichiarano dal nuovo sodalizio.