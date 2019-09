Calcio, Promozione. Taggia, c'è da superare l'ostacolo Ceriale. Siciliano: "Massimo rispetto per l'avversario, ma cercheremo di dare continuità. Biolzi ha dimostrato di essere un ottimo allenatore"

PROMOZIONE: ASPETTANDO... TAGGIA-CERIALE

Il Taggia va a caccia domani pomeriggio (calcio d'inizio ore 15.00) tra le mura amiche del 'Marzocchini' della seconda vittoria consecutiva in campionato, dopo l'esordio positivo sul campo dell'Arenzano.

Di fronte avrà una squadra cinica e ostica come il Ceriale, capace di fermare e sfiorare il successo contro il Ventimiglia ottenendo un pareggio ricco di reti. Pericolo numero uno sarà Daddi, ma attenzione anche a Dominici. Alla vigilia del match analizza la sfida in casa giallorossa mister Simone Siciliano.

Mister Siciliano, domani sfidate un Ceriale che ha già dimostrato di essere in forma: cosa c'è da temere di questo avversario? "Massimo rispetto per il Ceriale che è un'ottima squadra e costruita per vincere, ma cercheremo di dare continuità alla prestazione di domenica scorsa".

Il Ceriale e mister Biolzi non sono un bel ricordo nè per te nè per qualche tuo giocatore in rosa al Taggia: cosa vi ha insegnato quel playout? "Biolzi ha dimostrato non solo l'anno scorso di essere un ottimo allenatore, capace di trarre il massimo dai propri giocatori. Il playout della scorsa stagione? Sicuramente non è un buon ricordo, ma il calcio è cosi: ti dà e ti leva. Quest'anno spero e sono sicuro che sarà un'altra partita anche perché non è un playout".

Sarai senza Russo, una pedina per te fondamentale: "Tutti i miei calciatori sono sullo stesso livello e chi lo sostituirà saprà fare bene".

Una domanda su Sanremese-Vado è obbligatoria, vista che sei doppio ex: che partita ti aspetti? "Sanremese-Vado è sempre un derby. Non mi aspettavo la Sanremese così in basso, ma se vincerà ripartirà alla grande. Di questo ne sono certo".