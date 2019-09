Calcio, Promozione. Ventimiglia, è sfida al Bragno. Luccisano punta al massimo: "Vogliamo fare una grande partita per portare a casa la vittoria"

PROMOZIONE: ASPETTANDO... VENTIMIGLIA-BRAGNO

Il Ventimiglia debutta in campionato tra le mura amiche domani pomeriggio (calcio d'inizio ore 15.00) e lo farà contro il temibile Bragno. Dopo il pareggio dell'esordio ottenuto sul campo del Ceriale, i granata proveranno a trovare il primo bottino pieno: alla vigilia in casa frontaliera ecco l'analisi sul match di mister Fabio Luccisano.

Mister Luccisano, affrontate il Bragno che è un'altra compagine temibile di questo campionato: che avversario ti aspetti? "Il Bragno è un'altra buona squadra da affrontare con la massima attenzione. Vogliamo fare un grande partita per portare a casa la vittoria".

Contro il Ceriale l'approccio non è stato perfetto: hai lavorato su questo particolare in settimana? "Non è vero che l'approccio non è stato perfetto anzi, i ragazzi hanno fatto un'ottima partita. Siamo stati puniti all'inizio da una punizione bellissima e da un rigore, poi siamo stati bravi a non mollare e a continuare a giocare".

Cosa vi ha fatto capire il pareggio di Ceriale? "Il 3-3 di Ceriale ci ha fatto capire che se siamo umili e uniti come domenica possiamo giocarcela contro chiunque".

Come valuti ad oggi il lavoro del tuo gruppo? "Ad oggi devo fare veramente i complimenti a tutti, a partire dallo staff che è con me e al gruppo di ragazzi fantastici che stiamo allenando. In ogni seduta di allenamento mi stupiscono sempre di più per la voglia e l'intensità che tutti ci mettono".