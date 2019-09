Calcio, Serie D. Sanremese-Vado a porte aperte, Pino Fava: "Giustizia è stata fatta. Abbiamo bisogno del calore dei nostri tifosi" (VIDEO)

La Sanremese a caccia della prima vittoria in campionato (foto Fabio Pavan)

SERIE D: ASPETTANDO... SANREMESE-VADO

La Sanremese giocherà la sfida contro il Vado di domani pomeriggio ('Comunale', calcio d'inizio ore 15.00) a porte aperte. E' arrivata infatti nella serata di ieri la sospensione della sanzione inflitta al club matuziano di far disputare il match contro i rossoblu senza pubblico.

Alla vigilia del match contro una squadra da non sottovalutare e che tra le proprie fila vede la presenza degli ex Castaldo e Gagliardi, è il Direttore Generale matuziano Pino Fava a fare l'analisi della situazione: "Giustizia è stata fatta. Speriamo in un grande apporto dei nostri tifosi allo stadio, abbiamo bisogno del loro calore".

I convocati di mister Ascoli:

PORTIERI: Caruso (’99), Morelli (’99)

DIFENSORI: Pici (’01), Manes, Gagliardini, Bregliano, Scarella (’01), Gerace (’00)

CENTROCAMPISTI: Bellanca (’00), Taddei, Spinosa, Demontis, Likaxhiu (’00), Fenati, Martini (’01)

ATTACCANTI: Colombi, Lo Bosco, Scalzi, Vitiello, Calderone (’01), Pellicanò (’02)