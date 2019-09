Ciclismo: domenica scorsa una splendida giornata di sport organizzata dalla Ciclistica ArmaTaggia

Sotto l’egidia di Federciclismo, con il patrocinio del Comune di Santo Stefano, la scorsa domenica la Ciclistica ArmaTaggia ha organizzato una giornata di sport con la tappa conclusiva del giro della provincia, riservato alla categoria Giovanissimi.

La gara, intitolata a Gianni Cozzi e che ha impegnato sotto un sole cocente un bel gruppo di piccoli atleti dai 7 ai 12 anni, si snodava su un percorso insidioso non tanto dal punto di vista tecnico quanto tattico, in gergo ciclistico tutto da 'menare' e con il lungo rettilineo da percorre più volte. I podi dal primo al terzo posto delle varie categorie:

G1M – Giordano Francesco 1° - Bonomi Zeno 2° U.C. Imperia Raineri

G1F – Furlanetto Ludovica 1° - Lupo Greta 2° (entrambe U.c. Imperia Raineri) Perotti Sofia 3° (Ciclistica ArmaTaggai)

G2M – Talia Lisandro Lorenzo 1°– Stefanescu Andreas 2° (entrambi Ciclistica Bordighera) Solavaggione Dennis 3° (Virtus)

G2F Giordano Rebecca 1° U.S. Caramagna

G3M – Giordano Emanuele 1°- Zanchi Marco 2° (entrambi UC.Imperia Raineri) Resca Pietro 3° (Quiliano Bike)

G3F Temperoni Ginevra 1° (Ciclistica Bordighera)

G4M Bernardi Pietro 1° (Virtus) - Sepe Tommaso 2° ( Uc Imperia Raineri) – Rubino Edoardo 3° Cattaneo Paolo (Ciclistica Arma Taggia), 6° posto gara con grande impegno per Cattaneo Paolo (Ciclistica Arma Taggia)

G4F Conti Michela 1° ( Quiliano Bike)

G5M Gerbaudo Pietro 1° e Solavaggione Pietro 2° (entrambi Virtus) - Orengo Edoardo 3° (Rusty Bike) 4° Mancardi Leonardo 5° Muratore Daniele (entrambi Ciclistica ArmaTaggia) concludeva al 9° posto il tenace Viganò Alessandro (Ciclistica ArmaTaggia)

G5F 1° Basso Elisa (UC Alassio) – Condello Alice 2° (Ciclistica Bordighera) Rolando Amelie 3° (Rusty Bike)

G6 M 1° Micolucci Alessandro - 2° Belgrano Matteo (entrambi UC Raineri Imperia) - Bernardi Thomas 3° (Vigor) ottimi piazzamenti per gli altri atleti della Ciclistica Arma Taggia 5° Basso Lorenzo e 8° Di Noia Matteo - 9° Marino Luca.

Al termine delle premiazioni si è svolta la consegna delle maglie ai primi atleti di ogni categoria, che hanno vinto la classifica del 'Giro di provincia' con il punteggio più alto assegnato durante tutte le prove del giro.