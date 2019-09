Formula 1. Un lampo di Vettel, ma nella notte di Singapore brilla ancora la stella di Leclerc: colpo da campione del monegasco

Che in Ferrari quest'anno abbiano sbagliato tanto, specie nella prima parte del mondiale di Formula 1, è cosa nota. E forse per la prima volta in questa stagione, saranno contenti di aver "sbagliato" previsione sul loro rendimento in pista a Singapore.

Perchè in un weekend in cui in casa rossa pensavano di essere dietro a Mercedes, e che questo secondo loro sarebbe stato il weekend più difficile sotto il profilo dei risultati da qui alla fine, Charles Leclerc e Sebastian Vettel compiono una vera e propria impresa, portando a termine due giri strepitosi nella Q3. Leclerc è sontuoso a superare il giro perfetto di Vettel del primo tentativo, bravo Hamilton ad approfittare della pista più gommata alla fine e a mettersi in prima fila, davanti al tedesco.

Forse per la prima volta da inizio anno, è la Mercedes a patire una verve migliore della Ferrari in qualifica quando i segnali puntavano per la maggiore in direzione argentata. Vettel redivivo con un primo giro del Q3 perfetto, e Leclerc per riuscire a batterlo ha piazzato un colpo da campione vero.