Pallamano Ventimiglia, tutto il programma di un fine settimana a tinte giallonere

Iniziata qualche settimana fa la preparazione atletica, in casa Pallamano Ventimiglia è il momento di iniziare a giocare.

Under 11. Si inizia sabato con i più piccoli Under 11 impegnati in un torneo a Monaco con inizio alle ore 16.

Under 17. Invece a Ventimiglia, gli Under 17 giocano al 'Palaroya' con inizio alle ore 17 contro il Villeneuve Loubet: l'incontro è valido per la seconda giornata della prima fase Regionale (Paca). I giovani Leoni sono reduci dalla sconfitta subita la settimana scorsa contro l'Antibes e ci si aspetta da loro una bella prestazione dopo l'ottimo secondo tempo fatto vedere in terra francese, dove solo la stanchezza e alcune distrazioni hanno condannato ad una sconfitta pesante 30-20 i frontalieri.

Under 13. Domenica debuttano gli Under 13 a Carros, per il prestigioso torneo di inizio stagione 'Chapellein'.

Senior. Dopo il rinvio della settima scorsa, debuttano i Senior a Mentone contro i locali, nella partita valida come seconda giornata del Campionato Honneur Regionale (Paca) Provence Alpes Cote d'Azur Poule Est.

I ventimigliesi hanno un nuovo allenatore, anche se si considera di un piacevole ritorno. Si tratta di Charden M'Bouta, ex giocatore professionista, tra cui Dijon e Cavigal Nizza. Quest'anno sarà lui il coach affiancato dal Direttore Sportivo Pippo Malatino. I Leoni della Presidente Paola Nanni si presentano privi di D'Attis infortunato, ma Lina e compagni si sono preparati intensamente per affrontare questo debutto importante.