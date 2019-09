Non inizia nel migliore dei modi la Laver Cup 2019 per Fabio Fognini, ma il suo Team Europa è avanti sul Team World per 3-1.

La racchetta armese cede le armi in due set di fronte all'americano Sock. Dopo un netto 1-6 a favore dello statunitense, Fognini si rialza e arrendersi solo al tie-break del secondo set.

A portare punti al team europeo sono stati l'austriaco Thiem il greco Tsitsipas e del doppio Federer/Zverev.