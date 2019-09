Tiro con l'arco: inizio stagione indoor per gli arcieri San Bartolomeo. Tutti i risultati

Il 21 e 22 settembre a Imperia si è svolta la prima gara indoor della stagione 2019/2020. Gli arcieri San Bartolomeo vi hanno partecipato con un buon numero di atleti.

Ecco i risultati.

Nella divisione olimpica 8 posto senior per Emilio Capalbo, bellissimo 2 posto per Martina Ferraro tra le allieve che , con una buona prestazione,stabilisce il suo record personale. Nei master 5 posto per Maurizio Gabrielli.

2 posto master compound per Dario Cosentino.

Nella divisione arco nudo tripletta nel senior femminile con al 1 posto Francesca Capalbo, al 2 Monica Tofarelli, al 3 Elga Moraglia che ha fatto il suo record personale.

Tra i master arco nudo 1 posto per Cesare Prette, 4 per Maurizio Gabrielli, 5 per Giuliano Tortonesi, 8 per Salvatore D’Amico, 9 per Aldo Ferraro.

Tra gli allievi bella vittoria con buon punteggio per Andrea Tortonesi.

Vittoria per le squadre arco nudo senior femminile e master maschile.

Negli stessi giorni a Pesaro, nelle Marche, si è svolta la fase nazionale del Gran Prix campagna che ha visto la partecipazione dell’arbitro di casa Beppe Capalbo.

Il prossimo impegno per gli arcieri gialloblù sarà sabato 28 settembre a Frabosa in provincia di Cuneo.