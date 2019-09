Calcio, Coppa Liguria Prima Categoria. Grande sfida tra Baia Alassio e Soccer Borghetto. Il Millesimo vuole continuare a sognare

La Coppa Liguria Prima Categoria regala altre emozioni nella giornata di oggi, con le squadre ponentine in campo nella prima fase ad eccezione di Speranza Savona-Altarese (Girone B), rinviata per il maltempo. Potrete seguire tutto nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

GIRONE A. La quarta giornata del raggruppamento mette sul piatto una sfida tutta da seguire tra Baia Alassio e Soccer Borghetto (ore 16.00), mentre il Pontelungo in serata è di scena al 'Ferrando' contro il Borghetto (ore 20.45). Nel pomeriggio (ore 16.00) sfida ininfluente per la qualificazione tra Don Bosco Valle Intemelia e Area Calcio Andora.

GIRONE B. In questo raggruppamento si giocano due partite, valide per la quinta giornata. Il Millesimo vuole continuare a sognare il passaggio del turno e ospita un Letimbro attardato in classifica (ore 16.00). Nell'altro match l'Olimpia Carcarese ospita il Quiliano&Valleggia (ore 20.30). Turno di riposo per l'Aurora Calcio.