Calcio, Coppa Liguria Seconda Categoria. Oneglia Calcio-Virtus Sanremo sfida che vale doppio. Calizzano all'esame Murialdo

La Coppa Liguria Seconda Categoria chiude tra oggi e mercoledì (quando ci saranno i due recuperi) la prima fase della competizione per le squadre ponentine: seguite tutto nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

GIRONE A. Nell'anticipo di ieri vittoria importante del Borgio Verezzi per 2-1 sul San Filippo Neri. Nel pomeriggio sfida che vale molto in chiave qualificazione quella tra Oneglia Calcio e Virtus Sanremo (ore 16.00).

GIRONE B. La partita in programma in questo raggruppamento è quella tra il Calizzano e il Murialdo (ore 16.00). Turno di riposo per il Pallare.

GIRONE C. Ininfluente ai fini della classifica la sfida nel pomeriggio tra Sassello e Santa Cecilia (ore 15.30). Riposa la Vadese.