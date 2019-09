Calcio, Coppa Liguria Seconda Categoria. Virtus Sanremo, Covatta commenta lo stop con l'Oneglia Calcio: "La sconfitta ci può stare, ma non a queste proporzioni"

La Virtus Sanremo esce sconfitta dal campo dell'Oneglia Calcio nella terza partita della prima fase della Coppa Liguria Seconda Categoria. Ad analizzare il match per i matuziani è il Team Manager Stefano Covatta:

"Non mi piace recriminare e voglio essere intellettualmente onesto. Fatta questa debita premessa il primo goal su punizione non è irresistibile. Poi abbiamo avuto una leggerezza a centrocampo, quindi un salvataggio sulla linea a portiere battuto dei nostri avversari. Inoltre c'è da sottolineare il rigore sbagliato da parte nostra. La sconfitta ci può stare ma non con queste proporzioni.

Vedo ancora un eccesso di individualismo e mancanza di concentrazione. Spero che queste sconfitte siano propedeutiche per l'inizio del campionato, che rimane il nostro obiettivo".